13 человек пострадали в результате атаки ВСУ в Брянске

13 человек, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки ВСУ в Брянске. Об этом 7 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате террористической атаки в Бежицком районе города Брянска, к сожалению, ранены 13 человек, в том числе один ребенок", — написал он.

Все пострадавшие находятся в больнице, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил Богомаз.

Также повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Специалисты продолжат осмотр в светлое время суток, отметил он.