Стальная выдержка и образцовый внешний вид: Президентскому полку – 90 лет

Стальная выдержка, безупречная строевая подготовка и образцовый внешний вид. Президентскому полку - 90. Первоначально он назывался Полком специального назначения. Сегодня солдаты и офицеры элитного подразделения обеспечивают охрану первых лиц государства, участвуют в протокольных мероприятиях, несут почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата.

Обращаться с личным оружием так умеют только в Президентском полку. В этой воинской части всё особенное - её история, задачи, структура, дислокация. И даже сами военнослужащие. Все равны как на подбор.

"Должны быть статные, высокие. Плечистые. Ну, в общем, чтобы не стыдно было стоять на первом посту страны", - отметил Андрей Ушанов, командир роты Президентского полка.

Чтобы чеканить по кремлевской брусчатке так шаг, военнослужащие тренируются по шесть часов в день. В итоге получается зрелище, сравнимое разве что с русским балетом. Президентский полк участвует в важнейших эпизодах жизни страны: инаугурация, визиты высоких иностранных гостей, зарубежные командировки главы государства, караул на Посту номер один - все это волнительно,и требует особой подготовки.

"Проводятся занятия с психологами подразделений, чтобы человек морально был готов, что при заступлении на Могилу Неизвестного Солдата вокруг толпа людей. Толпа смотрящих туристов", - рассказал Андрей Ушанов.

А ведь родственники военнослужащих тоже приходят на них посмотреть. Такая ситуация даже стала сюжетом социального ролика в 90-х. Как мама одного из бойцов Президентского полка, не дождавшись письма от сына, сама приехала его навестить. А тот на посту.

В реальности военнослужащие Президентского полка тверды и непоколебимы. Вот один из молодых бойцов, ничуть не смутившись целой толпы журналистов, спокойно рассказывает, как он впервые заступил на Пост номер один. А офицеры раскрывают небольшие секреты караульной службы.

"В зимнее и в холодное время суток имеется в постовых кабинках вертикальный подогрев, а также подогрев ног… И более комфортно нести службу", - отметил Андрей Ушанов.

Невозможно не отметить кавалерию Президентского полка. В ней служат, как правило, контрактники. На подготовку такого бойца уходит в среднем три года. Численность конного подразделения - военная тайна, но точно известно, что основную программу на Соборной площади катают 12 наездников.

"Почему цифра 12? Очень удобно делить на четыре угла - на четыре стороны. И элементы выстраивать именно таким образом, чтобы было равное количество всадников и лошадей с каждого угла. Каждый элемент - это начало следующего элемента. То есть подготовительная. Вот эти вот связки. Так, чтобы это было красиво", - пояснил Александр Талько, начальник группы кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

Но Президентский полк - это не только про красоту. За боевые заслуги часть награждена орденом Красного знамени и орденом Октябрьской революции. В годы Великой Отечественной снайперы полка ушли на фронт и уничтожили там 1200 немецких захватчиков. В борьбе с нацистами подразделение потеряло 97 бойцов. Три его батальона участвовали в Параде Победы в июне 45-го.