На портале Минобороны появился раздел, посвященный кинооператорам-участникам ВОВ

На интернет-портале российского Министерства обороны появился новый раздел, посвящённый фронтовым кинооператорам-участникам Великой Отечественной - "Огненная кинолетопись Победы". В нём представлены архивные документы, фотографии и газетные публикации, рассказывающие о мужестве и героизме представителей этой военной профессии.

Без дублей и без прикрас. Они вели кинолетопись войны. Благодаря им мы видим, как шли бои за Москву и Сталинград, как штурмовали Кёнигсберг и Берлин.

В самые первые дни войны было принято принципиальное решение - кинооператоры должны работать непосредственно в действующей армии. Снимать всё - без купюр и инсценировок. Виктор Доброницкий рассказывает - его отец уже в июле сорок первого вёл съемки на Северо-Западном фронте.

"Фронтовая группа - это обычно два оператора, шофёр, ассистент. У них была полуторка, как их звали тогда - "коломбина", которая - в кузове стоял деревянный кузов, где можно было переночевать, где лежала вся аппаратура, и где была чистая плёнка, снятая плёнка", - рассказал он.

Что касается аппаратуры - поначалу снимали на легкие американские камеры, подобные потом стали выпускать и в Советском Союзе. Но многое усовершенствовали и изобретали на ходу.

А Александр Медведкин - руководитель еще одной фронтовой киногруппы - придумал конструкцию, которую сразу же стали называть кинопулемётом. Узкоплёночная камера крепилась к автомату, и даже имела что-то похожее на оптический прицел. Вот только, когда нажимали на курок, раздавался не выстрел, а начиналась съёмка.

"Были очень востребованы для таких съемок, которые необходимо было делать практически на расстоянии вытянутой руки, когда бойцы идут в штыковую атаку, когда летят самолёты или вместе с тем, когда идут танки", - отметила Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Министерства обороны России.

Такие кинопулемёты были особенно удобны для военных, в группе Медведкина успешно обучали разведчиков, из них было создано несколько бригад. Кинооператоры всегда работали на передовой. Зачастую оказываясь в самом пекле. Им не раз приходилось откладывать камеру и брать в руки оружие. Газеты писали о подвиге Бориса Шера.

"Производил с самолета киносъемки и одновременно исполнял обязанности стрелка, при отражении атаки истребителей противника капитан Шер очередью из пулемета сбил самолет противника Focke-Wulf Fw 190", - сообщила Юлия Венгер.

Отчёты отделов политуправления скупо сообщали - "кинооператор Гусев 40 дней находился в немецком тылу, заснял 400 метров плёнки, выполнил ряд специальных заданий. Операторы Кармен и Рубанович произвели семь боевых вылетов на бомбардировщиках на линию фронта, снимали бомбежку колонн врага".

В новом мультимедийном проекте Министерства обороны - сотни таких документов - рассекреченные отчеты, директивы, личные дела кинооператоров, их наградные листы. Свидетельства практически ежедневного подвига, совершенного ради того, чтобы показать - что такое война.