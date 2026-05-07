Кто такой Александр Карабанов и за что задержали звездного адвоката

Замоскворецкий суд в Москве арестовал известного адвоката Александра Карабанова.

Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Как стало известно следствию, в 2024 году Карабанов убедил гендиректора коммерческой организации, что он сможет помочь ему избежать уголовной ответственности по делу о мошенничестве при поставках для АО "Концерн Калашников". За свое "содействие" Карабанов попросил семь миллионов рублей. Два миллиона рублей он получил в ноябре 2024 года, но не собирался никому передавать деньги, а использовал их по своему усмотрению.

"Адвокат не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования", - сообщили в СК.

Теперь Карабанову грозит срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Ему уже предъявлено обвинение.

В отношении генерального директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки в особо крупном размере, передает ТАСС. По данным источника "МК", речь идет о победителе шоу "Танцы со звездами" Алексее Леденеве. Он является соучредителем ООО "Интертехника".

Карабанов защищал бизнесмена Умара Джабраилова, представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, главы сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, а также семьи певицы Жанны Фриске. Также он работал в следствии МВД в течение 10 лет, пишет РБК.