В России расширят перечень оснований для аннулирования водительских прав

Со следующего года в России добавят основания для лишения водительских прав.

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ правительства. В частности, права отберут, если водитель откажется пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование в течение трех месяцев.

Вернуть права можно будет только снова пройдя медобследование, где медики подтвердят отсутствие противопоказаний.

В настоящий момент подтвержденные медицинские противопоказания или ограничения являются основанием для лишения прав. Новые меры направлены на повышение безопасности дорожного движения.

Ранее в России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права – теперь практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 дней с момента сдачи теории.