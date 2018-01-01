Сыну Меган Маркл и принца Гарри исполнилось 7 лет: вот как он сейчас выглядит

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Ради мужа американка оставила карьеру актрисы и родину.

В этом браке на свет появились сын Арчи и дочь Лилибет. Накануне, 6 мая, старшему ребенку Меган и Гарри исполнилось семь лет. По такому случаю на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Маркл выложила две фотографии наследника: архивную и новую.

На старом снимке запечатлен принц Гарри, держащий на животе новорожденного сына, а на втором, новом фото, повзрослевший Арчи с сестренкой Лилибет. Традиционно детей Меган Маркл сняла со спины. Родители предпочитают пока не показывать лиц наследников.

"Семь лет спустя... С днем рождения, наш сладкий мальчик", - написала Меган Маркл, отключив возможность комментирования фото.

Тем не менее, в Сети многочисленные комментаторы высказали мнение, что Арчи растет копией Гарри. Во всяком случае, он такой же рыжий и по телосложению напоминает отца. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Некоторые интернет-пользователи в очередной раз отметили силу генов принца Гарри, чьи дети внешне совершенно не похожи на Меган Маркл.

