"Я хочу спросить, за что?": Анастасия Волочкова потеряла дочь

Зимой Анастасия Волочкова перенесла операцию в Германии. В новом интервью балерина рассказала о том, что мать Тамара Владимировна и единственная дочь Ариадна не знали о том, что ее ждет серьезное хирургическое вмешательство. А когда все выяснилось, то не проявили к ней должного сочувствия.

"После операции мне мама позвонила на одну минуту. Не спросила: "Как ты себя чувствуешь? Как твое состояние?". Просто сказала сквозь зубы: "Ну что там? Ты сделала операцию?" - сообщила Анастасия.

Отметим, что уже на протяжении долгого времени у балерины сложные отношения с родными. Волочкова уверена, что мать всегда ей завидовала, а дочь, став взрослой, максимально дистанцировалась. Недавно Ариадна вышла замуж, однако артистка не одобрила ее выбор и перед свадьбой публично его критиковала. А когда узнала, что единственная наследница не пригласила ее на бракосочетание, то публично от нее отреклась.

Тем не менее, когда Волочковой исполнилось 50 лет, дочь прислала ей цветы и открытку , но после этого на связь не выходила. На протяжении нескольких месяцев Анастасия не знает, что происходит с дочерью. Она ее практически потеряла.

"Я даже не знаю, что происходит с дочерью, где она находится, знаю только, что в центре Москвы. Пыталась позвонить, с 8 Марта поздравить — у меня до сих пор лежит подарок. Заказала для нее икону святой мученицы Ариадны, она очень редкая. А в Новый год они с Никитой меня вообще не поздравили. Такое ощущение, что идет какая-то агрессия. Я хочу спросить, за что? За то добро, что я сделала?" - высказалась Анастасия в программе "Может быть. Марина Баженова".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>