В Москве 9 мая временно отключат мобильный интернет и SMS

Отключать мобильный интернет в Москве 7–8 мая не планируется.

Об этом сообщило Минцифры России. Ограничения в четверг и пятницу могут ввестись только в случае непосредственных угроз безопасности.

А вот в День Победы, 9 мая, доступ к мобильному интернету и SMS будет временно ограничен. Зайти на сайты из "белого списка" тоже не получится.

В субботу россияне могут использовать домашний интернет и Wi-Fi. Также рекомендуется заранее скачать оффлайн-карты, сервисы, билеты и документы, а также пополнить мобильный счет, иметь с собой наличные деньги и банковскую карту.