В зоне СВО за сутки по всей линии соприкосновения российские войска обнаружили и поразили свыше 120 пунктов управления вражескими БПЛА. Тяжёлые бои идут в центре Константиновки, наши штурмовые отряды пресекают попытки радикалов вернуть утраченные рубежи. На Добропольском участке фронта снайперские пары обеспечивают прикрытие наступающей пехоты.

Темное время суток для снайперов группировки "Центр" не помеха. В тепловизионный прицел вражеские беспилотники видны в любых условиях. Стрелки работают двойками, используя трассирующие и бронебойные боеприпасы - в зависимости от того, какие коптеры противник направляет в сторону наших позиций на важном Добропольском направлении. Достичь цели не должен ни один.

В зоне ответственности Южной группировки войск продолжаются бои за Константиновку и готовится наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. После взятия под контроль Часова Яра наши подразделения существенно продвинулись на запад севернее города в направлении Дружковки. Артиллерийские расчеты совместно с операторами войск беспилотных систем бьют по опорным пунктам противника, обеспечивая продвижение штурмовиков.

Расчет самоходной пушки "Гиацинт - С" группировки "Запад" перед выездом на огневую точку размещает на боевой машине портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны. А затем наносит удар по позициям националистов на Краснолиманском направлении.

Участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" приняли и танкисты группировки "Север". На танках Т-80 и Т-90 "Прорыв" в тыловом районе они совершили заезд и произвели выстрелы по мишеням - символический салют в честь ветеранов.

А в освобожденных районах ДНР военнослужащие группировки "Центр" восстанавливают памятники героям войны. "С самого первого дня начала СВО наш батальон восстанавливает памятники на территории ДПР, ЛНР, Херсон и Запорожье - в тех регионах, где мы находились. У нас каждый военнослужащий к 9 мая уже готов, сами вызываются, говорят, кто что умеет, кто что может своими руками сделать", - рассказал Данил Кулинич, заместитель командира батальона по военно-политической работе.

Всего к Дню Победы в республике потомки ветеранов привели в порядок более 80 мемориалов, монументов и мест захоронений.