Трамп считает, что конфликт с Ираном близок к завершению

Конфликт с Ираном близок к завершению - уверенность в этом выразил президент США на встрече с журналистами в Белом доме
Дональд Трамп сообщил: закулисные переговоры продвигаются хорошо, а власти Исламской республики якобы даже согласились отказаться от разработок ядерного оружия.
"Они очень хотят заключить сделку. Если она состоится, они откажутся от ядерного оружия. Я думаю, мы победили. Сейчас у нас всё хорошо. Теперь нам нужно получить то, что мы хотим получить. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры и вполне вероятно, что мы заключим соглашение. Но никаких сроков нет", - сказал Трамп.