Трамп считает, что конфликт с Ираном близок к завершению

Конфликт с Ираном близок к завершению - уверенность в этом выразил президент США на встрече с журналистами в Белом доме

Дональд Трамп сообщил: закулисные переговоры продвигаются хорошо, а власти Исламской республики якобы даже согласились отказаться от разработок ядерного оружия.