Собянин: Специалисты Мосгаза перед 9 Мая провели профилактику Вечного огня

Перед Днём Победы по традиции прошла профилактика Вечного огня в Александровском саду. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин, специалисты "Мосгаза" следят за непрерывной работой горелки с момента зажжения в 1967 году.

Эту особую миссию доверяют лучшим сотрудникам предприятия. Перед началом работ пламя переносят на уменьшенную копию основной конструкции. Затем поднимают бронзовую звезду и проверяют состояние оборудования.

Аналогичные мероприятия столичные газовщики провели у восстановленных мемориалов в Донецке и ещё нескольких населённых пунктах народной республики.