В Аргентине зафиксировали рекордную вспышку хантавируса

В Аргентине зафиксирована рекордная за десять лет вспышка хантавируса. По данным Минздрава республики, с прошлого года подтвержден уже 101 случай заражения.

В провинции Огненная Земля медики планируют отловить и проверить мышей - именно они считаются главными переносчиками инфекции. Именно оттуда отправился печально известный круизный лайнер "Хондиус", на борту которого официально подтверждено уже семь случаев заражения.

Трое туристов скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, ещё троих направили для лечения в Нидерланды. Накануне после длительной остановки и карантина в Кабо-Верде судно взяло курс на Канары.

Хантавирусы особо опасны для человека - они способны вызывать сильнейшую лихорадку и поражение почек. Тест-системы на хантавирус доступны в России, но вакцины от него не существует.