Федор Бондарчук и Паулина Андреева делят имущество

Недавно Паулина Андреева официально подала на развод с Федором Бондарчуком. Точно неизвестно, что стало причиной развода.

Однако слухи о проблемах в семье артистов ходят уже давно. Так, еще год назад Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделял друзьям и любил вечеринки.

В конце апреля состоялось первое слушание по делу. Теперь же журналисты выяснили, что артисты делят имущество.

Как утверждает "КП", Паулине Андреевой достанется две шикарные квартиры. Одну роскошную недвижимость Федор Бондарчук купил актрисе в Санкт-Петербурге в качестве подарка. Говорят, там она в основном и живет с сыном Иваном. Однако режиссер якобы оставил Паулине Андреевой и еще одну квартиру в центре Москвы, где актриса много работает.

Сам же Федор Бондарчук проживает в просторном доме в Подмосковье. Говорят, вместе с ним находится и дочь от первого брака Варвара. Она уже взрослая, однако за ней нужен постоянный присмотр, потому что у Вари особенности развития.

