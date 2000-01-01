Елена Бережная и Антон Сихарулидзе: вот что стало с самой красивой парой фигурного катания

В начале 2000-ых годов дуэт Елены Бережной и Антона Сихарулидзе считался одним из самых успешных и красивых в мировом фигурном катании. Более того, ходили упорные слухи, что их отношения не ограничиваются работой. Однако у каждого из них теперь своя жизнь.

Вообще изначально Бережная и Сихарулидзе вместе не катались. До Елены Антон занимался в паре с Марией Петровой, они даже стали чемпионами мира среди юниоров. Их тренировала Тамара Москвина. У нее же занималась и другая пара: Елена Бережная и Олег Шляхов. Ходили слухи, что отношения у них были сложными. Якобы Шляхов не уважал партнершу и будто бы даже поднимал на нее руку.

Точкой невозврата стал 1996 год. Тогда на тренировке в Риге Шляхов при вращении задел коньком голову Бережной. В результате - повреждение оболочки головного мозга. Больничная палата. Трепанация черепа.

Пока Елена восстанавливалась, рядом с ней был вовсе не ее партнер, а Антон Сихарулидзе. После реабилитации они стали кататься вместе. Тогда-то и поползли слухи, будто Антон без ума от Лены.

Ровно через год после чудовищного происшествия в Риге Бережная и Сихарулидзе поехали на чемпионат Европы. Они вернулись оттуда с бронзовыми медалями. Потом было "серебро" Олимпиады в Нагано, две победы на чемпионатах мира и Европы и наконец олимпийское "золото" в Солт-Лейк-Сити.

Многочисленные поклонники были уверены, что со дня на день Антон и Елена поженятся, но этого так и не случилось. Бережная сошлась с фигуристом Стивеном Казинсом и родила от него сына и дочь, а Сихарулидзе женился на Яне Лебедевой. Однако ни у того, ни у другого семейного счастья не получилось.

Говорят, Елена осталась одна с детьми и работала в школе фигурного катания. Что касается Антона, то он стал чиновником и будто бы второй раз женат, у него сыновья.