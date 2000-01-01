Путин отметил глубину фильмов Бортко

Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, сценариста, народного артиста России Владимира Бортко с 80-летним юбилеем.

Глава государства отметил гражданскую позицию Бортко, его работу, фильмы и вклад в развитие отечественного киноискусства, говорится в телеграмме Кремля.

"От души желаю Вам здоровья и всего самого доброго", - сказал Путин.

Известность к Владимиру Бортко пришла после комедийной ленты "Блондинка за углом" (1984), а признание мировой кинообщественности он получил благодаря экранизации повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" (1988). За эту картину режиссер был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

В 2000 году режиссер был удостоен звания народного артиста России, в 2006 году награжден орденом Почета.