Киеву напомнили о последствиях при нарушении перемирия на 9 Мая

Киев может быть подвергнут массивному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы.

С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в преддверии праздника.

"Мы рекомендуем крайне внимательно отнестись к заявлению министерства обороны от 4 мая о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения", - сказала она в ходе брифинга.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на Москву во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в ВОВ.

В Минобороны России заявили, что наши ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если украинские власти решат сорвать празднование Дня Победы.

"Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", - заявили в оборонном ведомстве.

Как ожидается, 8-9 мая Россия и Украины будут соблюдать перемирие по случаю 81-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.