Футбольные болельщики во Франции устроили погромы и стычки с полицией

Погромы и стычки с полицией во французской столице. Беспорядки этой ночью устроили футбольные болельщики после выхода команды "Пари Сен-Жермен" в финал Лиги чемпионов.

После окончания матча несколько групп фанатов начали прорывать периметр безопасности вокруг Елисейских полей. В стражей порядка полетела пиротехника. Зачинщики подожгли автомобили, пытались грабить магазины. В ответ силовики применили слезоточивый газ.

Задержаны 127 человек, 34 пострадали - в том числе и полицейские. С огоньком французы отмечают успех футболистов не впервые. В прошлом году после победы клуба в Лиге чемпионов в ходе беспорядков погибли 2 человека.