Резкий поворот в скандале с онкобольной Лерчек, которую якобы сняли в тренажерном зале: вот что сказал ее жених

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) в конце февраля родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини. А сразу после родов у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами.

В результате суд приостановил уголовное дело в отношении блогера и снял домашний арест, чтобы Лерчек могла сосредоточиться на лечении.

Однако на днях разразился скандал. Некий блогер Алина Расковская распространила в Сети видео, сделанное в одном из тренажерных залов, на котором запечатлела женщину, занимающуюся с "железками". По ее словам, этой дамой была никто иная как Валерия Чекалина. После этого стало известно, что фитнес-клуб якобы исключил Расковскую. Та в ответ высказала мнение, что именно из-за Лерчек осталась без абонемента. Разгневанная Алина даже пожелала Валерии гореть в аду.

Теперь же скандал получил резкий поворот. В соцсети отреагировал на шумиху жених Чекалиной Луис Сквиччиарини. "У Леры большое сердце, и она никогда не желала зла другим. Всегда только с любовью. Спасибо, что есть такие люди, которые верят и молятся", - высказался избранник Чекалиной.

В Сети не утихают разбирательства и обсуждения. Одни пользователи прямо говорят, что не верят в страшную болезнь Лерчек. Дескать, с таким диагнозом после химиотерапии не устраивают фотосессий на ферме, а "лежат пластом". Другие же восхищаются силой духа Валерии и желают ей скорейшей ремиссии.

