Медведев усомнился в праве Германии существовать

Нынешняя Германия не имеет достаточной правовой основы для своего существования.

Объединение ФРГ и ГДР прошло без референдума и свободного волеизъявления граждан, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Процесс объединения фактически представлял собой поглощение ГДР Западной Германией.

"Нынешняя ФРГ не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования. Я уж не говорю о крайней несамостоятельности ФРГ с момента создания и её чудовищной вассальной зависимости от США", - написал он в статье для RT.

В этой же статье Медведев порассуждал о денацификации ФРГ, которая, по его мнению, так и не произошла. Западные государства выбрали путь "оправдания нацистских военных преступников", считает зампред Совбеза России.