Европе грозят устойчивые к антибиотикам супербактерии с Украины.

Все дело в том, что условия военных действий создали на Украине идеальную среду для развития устойчивых к антибиотикам бактерий. Больницы переполнены, врачи вынуждены экономить лекарства, выдавая антибиотики микродозами. Это не убивает бактерии, а наоборот, делает их сильнее.

Приезжающие на лечение в Европу украинские пациенты привозят на себе "смертоносные бактерии", которые обладают резистентностью к основной массе антибиотиков, пишет британское издание The I Paper со ссылкой на украинских и европейских врачей.

Медицинские учреждения стали инкубаторами для патогенов, таких как Klebsiella pneumoniae, считает глава отделения хирургии центра "Суперлюди" Даниил Туркевич. Ежегодно эта бактерия уносит жизни более 100 тысяч человек по всему миру. На Украине ее устойчивость к лекарствам достигла пиковых значений.

По словам Туркевича, мир вступил в "постантибиотиковую эру". Европейская медицина оказалась не готова к "грязным инфекциям" современной войны.