Путин принял в Кремле главу госкорпорации "Ростех"

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу госкорпорации "Ростех". Сергей Чемезов доложил президенту об итогах работы компании и о планах на ближайшие годы.

За минувшие десять лет выручка "Ростеха" выросла в четыре раза. В новой стратегии развития приоритетами остаются исполнение гособоронзаказа, увеличение объёмов экспорта и расширение линейки продукции мирного назначения.

В частности, в области гражданской авиации и автомобилестроения. Корпорация является крупнейшим в стране работодателем после "РЖД". Благодаря внедрению цифровизации и роботизации производства значительно растёт производительность труда.