Путин принял в Кремле главу госкорпорации "Ростех"

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу госкорпорации "Ростех". Сергей Чемезов доложил президенту об итогах работы компании и о планах на ближайшие годы.
За минувшие десять лет выручка "Ростеха" выросла в четыре раза. В новой стратегии развития приоритетами остаются исполнение гособоронзаказа, увеличение объёмов экспорта и расширение линейки продукции мирного назначения.
В частности, в области гражданской авиации и автомобилестроения. Корпорация является крупнейшим в стране работодателем после "РЖД". Благодаря внедрению цифровизации и роботизации производства значительно растёт производительность труда.
Путин: Что по роботизации, какие там изменения?
Чемезов: Мы постоянно приобретаем новые, современные роботизированные станки, обучаем наших специалистов работе на этих станках. В целом у нас за счет этого увеличивается производительность труда.
Путин: Насколько увеличилась?
Чемезов: По сравнению с прошлым годом увеличилась на 20,2 процента.