В Москве открыли передвижную выставку о спортсменах-фронтовиках

В Москве ко Дню Победы открыли передвижную выставку о спортсменах-фронтовиках. На площади Мужества в Измайловском парке также состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.

Экспозиция посвящена советским спортсменам: футболистам, легкоатлетам, боксерам и лыжникам, которые добровольцами ушли на фронт и сражались в рядах Красной армии, партизанских отрядах и народном ополчении. Её организовал трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

"28 миллионов советских людей не вернулось домой. Наша главная задача сегодня, чтобы мы не забывали своих героев. Чтобы воспитывали на их подвиге нашу молодёжь. У нас хорошая молодёжь, но с ней надо работать, и они должны чтить традиции нашего государства", - отметил Владислав Третьяк.