В Москве обсудили возведение православных церквей на юго-западе города

В Москве сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на юго-западе столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В округе строят сразу несколько храмов. В том числе завершают работы в масштабном комплексе в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове. Это не только религиозный, но и культурный центр для жителей района.

Просторная церковь вмешает 1000 прихожан. Кроме того, открыты воскресная школа, спортивные секции, музыкальные и художественные занятия, театрально-концертный зал. В проект входит и музей с панорамой Куликовской битвы.