Робот помог в операции на колене в ГКБ имени Демихова

За 10 лет он стал не просто опорой для Валентины Филипповны. Продолжением руки. Пользоваться им пришлось от отчаяния, ведь никакое лечение от боли в ноге не спасало

Валентина - человек советской закалки. Полжизни проработала пекарем на хлебозаводе. Каждая смена - на ногах, по восемь часов. Когда начались боли в колене, поход ко врачу откладывала. Занялась здоровьем на пенсии, обратилась в поликлинику. Врачи поставили неутешительный диагноз – артроз третьей степени. Требовалась срочная операция. Доверили дело новому сотруднику – робо-хирургу.

На деле, врач с кибер-напарником работают сообща. Ассистент по команде врача фиксирует участки на 3D модели колена пациента, система запоминает отмеченные точки и с робо-хирургической точностью определяет степень деформации сустава пациента.

Из-за артроза кости пациентки начали разрушаться, на их месте появились новообразования. Задача робота - удалить наросты так, чтобы кости снова прилегали друг к другу. А после - установка протеза, подобранного искусственным интеллектом по параметрам пациента.

"Все манипуляции выполняются в пределах разрушенных тканей, мы не трогаем здоровые ткани. Во время операции с помощью робота не вскрывается костномозговой канал, и в связи с этим уменьшается кровопотеря. Уменьшается травматизация и соответственно послеоперационный болевой синдром", - пояснил Армен Петросян, заведующий отделением травматологии и ортопедии №3 ГКБ имени В.П. Демихова.

Теперь пациенты идут на выписку на третий день после операции. Раньше восстановление в стенах в больницы занимало неделю. Получается, роботы не только помогают хирургам. Они существенно экономят время - и врачей, и пациентов.