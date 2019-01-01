"Очень переживаю": Мария Порошина впервые рассказала о непростом испытании

У Марии Порошиной пятеро детей от разных мужчин. Кроме старшей Полины от Гоши Куценко, у артистки есть дочери Серафима, Аграфена и Глафира от актера Ильи Древнова. А в 2019 году актриса родила сына Андрея. Однако кто является его отцом, точно неизвестно до сих пор.

И если раньше только одна Полина пошла по стопам родителей и стала актрисой, а еще работает педагогом на стажировке в Щукинском училище, то теперь стало известно, что еще одна наследница Марии Порошиной решила продолжить семейную династию и стать артисткой. Дочь поступила в театральный колледж им. Филатова, передают "7 Дней".

Актриса сообщила об испытании, которое она прошла. Оказалось, Мария Порошина там присутствовала. "Была на экзамене, осталась приятно удивлена. Там работают замечательные педагоги! После четырех лет учеников можно будет выпускать в кино точно, может даже и в театр. Люди занимаются абсолютно своим делом — преклоняюсь перед педагогами", - заключила Порошина.

Мария уверена, что начинающим актерам обязательно следует попробовать себя в театре. По ее мнению, это особый опыт. "Всегда очень переживаю за молодые таланты. Слежу на новыми работами и образами, рада, что они пробуют себя в разных амплуа — у них возможность проявить себя по-разному. Мало кто понимает, что в театре можно тоже сыграть характерную героиню, а не лирическую. Эти эксперименты радуют взгляд и душу. Мне нравится, когда люди докапываются до какой-то сути, пусть и разными способами", - отметила актриса.

