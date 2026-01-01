Продолжается патриотическая акция "Летопись сердец. Музыка Победы"

До 27 мая 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России "Культура для школьников" проходит Всероссийская ежегодная патриотическая акция "Летопись сердец. Музыка Победы".

В этом году акция посвящена известным мелодиям и песням о Великой Отечественной войне, которые стали голосом эпохи и символом несгибаемого духа советского народа.

Цель мероприятия - дать школьникам возможность через музыкальное искусство приобщиться к героическому прошлому нашей страны. Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в музыкальном и хореографическом направлениях.

Для этого необходимо подготовить работу в предложенных номинациях и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ".