"Вот, ушел из семьи!": Мария Куликова откровенно высказалась о любовном треугольнике

На телеэкранах стартовал новый, 13-ый, сезон медицинской саги "Склифософский". На этот раз героиня Марии Куликовой оказалась вовлечена в любовный треугольник.

В новом интервью популярная актриса призналась, что ей в жизни не приходилось попадать в подобные ситуации. По словам Куликовой, делать выбор в таком положении - "страшное дело".

"Часто говорят: "Вот, ушел из семьи!" Начинают как-то менторски все осуждать. А я всегда замираю и думаю: какое счастье, что меня это миновало. Упаси бог оказаться на месте этих несчастных людей! Это очень тяжело, очень страшно — и уходить из семьи, и оставаться, когда тебя покинули", - высказалась Мария.

Куликова категорически не согласна с расхожей фразой, что над отношениями надо работать. По мнению актрисы, это "блеф". "У тебя либо это складывается, либо нет. У нас даже такой термин в семье есть — "не случилось любви". То есть, если любви не случилось, ты можешь хоть уработаться, ничего не выйдет. Можешь каждый день покупать вагон цветов и тонны шоколада. Все что угодно стараться делать! Но если тебя не любят или ты не любишь, вся эта видимая активность, которая как бы настроена на то, чтобы воссоздать что-то, реанимировать, заместить чувства, мне кажется, это все иллюзия", - рассуждает Куликова.

Актриса заключила в беседе с "Теленеделей", что чувства либо есть, либо нет, и ничего их не может заменить.

