Собянин рассказал о строительстве и модернизации столичных стационаров

В Москве за последние 15 лет возвели 28 новых больничных корпусов и реконструировали более 140 действующих. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, в приоритете у властей столицы - обеспечение горожан качественной и доступной стационарной медпомощью.

Для этого ежегодно строят и модернизируют сотни тысяч квадратных метров площадей. В итоге пациентов принимают в медучреждениях, оснащённых по последнему слову техники и работающих по самым современным стандартам.

Так, в ближайшие месяцы к открытию готовят лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкобольницы №62. Продолжают модернизацию и других ведущих клиник.