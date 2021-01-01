Пригожин выдал правду, которую долго скрывал от Валерии: "Просто можно прикончиться"

Иосиф Пригожин трижды участвовал в телепроекте "Маска", членом жюри которого была его супруга, известная певица Валерия. По словам продюсера, ему приходилось прибегать к самым разным методам, чтобы она его не узнала.

В первый раз Иосиф Пригожин пел на шоу три года назад в образе Авокадо. В 2021 году Иосиф предстал перед публикой под маской Ананаса. Сейчас он был приглашенным гостем на программе. На сцене продюсер появился в образе Контрабаса.

Самое интересное, что за все это время Валерия ни разу супруга не узнала. В интервью продюсер отметил, что ему приходилось особенно скрываться, потому что у него были исключительные условия контракта. "Со всеми подписывали контракт на три миллиона рублей в случае разглашения, а с меня попросили бы десять миллионов", - сообщил Иосиф.

Все дело в том, что Валерия, его супруга, была членом жюри в этом шоу. Пригожин приложил немало усилий, чтобы жена ни о чем не догадалась. "Я скрывал, как скрывают... знаете, как скрывают мужчины, когда ходят налево. Вот точно так же. Участники приезжают на запись программы в специальных худи. Не на своих машинах — с затонированными стеклами. Даже администраторы ходят в масках, чтобы никто не знал. Там всё строго", - отметил продюсер.

Он дает "руку на отсечение", что Валерия ни о чем не знала. Пригожин признался, что выступать в таких костюмах было крайне тяжело. "Там очень тяжело дышать. Просто можно прикончиться", - сказал Пригожин aif.ru.

