Песков рассказал об ответе Киева на предложение о перемирии

До сих пор не последовало ответа от украинской стороны в связи с объявлением Россией перемирия в честь Дня Победы. Об этом рассказал в четверг, 7 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как заявил пресс-секретарь президента России в ответ на соответствующие вопросы журналистов, "никакой реакции российской стороны на это не было".

Россия, тем не менее, подтверждает намерение соблюдать двухдневное перемирие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Соответствующий режим будет действовать 8 и 9 мая, уточнил Дмитрий Песков.

Политик подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к продолжению переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает на то, что "процесс найдет свое продолжение" (цитаты по ТАСС). Также Песков позитивно оценил посреднические шаги Соединенных Штатов: "Мы высоко ценим эти услуги".

Тем временем МИД России напомнил Украине про недвусмысленное предупреждение от российского Минобороны: малейшая попытка украинских националистов помешать проведению праздничных мероприятий в День Победы получит ответ в виде ударов по центру Киева. В связи с этим киевлянам и иностранным дипломатам предложили своевременно эвакуироваться из украинской столицы.