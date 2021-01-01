Во дворце все схватились за головы, узнав, что Карл III позвал в гости Гарри и Меган. Чего опасается королевская семья?

Принц Гарри и Карл III могут уже через пару месяцев встретиться в Лондоне. По слухам, герцог Сассекский планирует привезти на родину всю свою семью. Вот только во дворце этой новости не рады. Близкие короля опасаются возможного примирения Карла III и Гарри.

По словам королевского эксперта, во дворце уверены, что любая попытка Карла III восстановить отношения с сыном может обернуться против семьи, поскольку Сассексы будут предать огласке личные разговоры. Биограф Дункан Ларкомб заявил, что король находится в "невозможной ситуации", так как и он, и принц Уильям не решаются сделать шаг навстречу Гарри, ведь доверие практически разрушено.

Основная тревога связана с тем, что Гарри и Меган Маркл могут раскрыть личные подробности или вновь выступить с громкими заявлениями о королевской семье, если общение будет восстановлено. Даже обычный телефонный звонок Карла III с предложением встретиться во время его недавнего визита в США был предан огласке.

"Он и принц Уильям не могут выйти на связь с Гарри из страха, что тот потом все обнародует. В этом главная проблема. Если они возобновят контакт, существует риск, что Гарри и Меган раскроют еще больше личных деталей и выступят с новыми сенсационными заявлениями о происходящем. Именно этого и опасается королевская семья", — отметил Ларкомб.

Отношения внутри семьи находятся в тупике после интервью герцога и Герцогини Сассекских Опре Уинфри в 2021 году, публикация мемуаров Гарри в 2023 году только усугубила ситуацию.