Песков высмеял фейк про госпереворот в России: "Кто такой "европейская разведка"?"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков скептически высказался о публикациях западных средств массовой информации о якобы опасности "государственного переворота в России".

Как указал официальный представитель Кремля, публикации такого содержания ссылаются на некую "европейскую разведку", однако о существовании такой организации никаких сведений нет: "У меня к вам один вопрос: кто такой "европейская разведка"? Мне не известно о существовании такой. Я, с сожалению, не знаю, кто это".

Говоря об обеспечении безопасности президента России Владимира Путина, Песков отметил, что надлежащие и необходимые меры предпринимаются, как происходит во всем мире в отношении глав государств.

При этом на вопрос о том, предусмотрены ли дополнительные меры обеспечения безопасности президента в предстоящий День Победы, представитель Кремля ответил лаконично: "Безусловно" (цитаты по ТАСС).

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о череде покушений на видных политических деятелей. Политик напомнил, что "велась подготовка к нападению на премьер-министра Венгрии Орбана", затем ранение получил глава словацкого кабмина Роберт Фицо, было совершено покушение на американского лидера Дональда Трампа. С учетом этого "обсуждение намерения убить Путина надо воспринимать всерьез", поскольку речь идет про "звенья одной цепи", отмечал Володин.