Кремль назвал политиков, которые приедут в Москву к 9 мая

Владимир Путин выступит на Параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, парад состоится, но без демонстрации военной техники, о чем ранее сообщало министерство обороны. Кроме того, российские власти специально не приглашали иностранных гостей на парад 9 мая, отметил Ушаков. Однако лидеры некоторых стран сами высказали желание приехать в Москву в этот день и принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.

Так, согласно опубликованному на сайте Кремля списку, в Москву приедут президенты Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Республики Сербской Синиша Каран.

Также участие в празднованиях примет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Москву посетит и бывший президент Республики Сербской Милорад Додик. Многие политики приедут со своими женами.