Володин анонсировал новое ужесточение законодательства о мигрантах: "Продолжаем наводить порядок"

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий передачу Министерству внутренних дел части полномочий Минтруда в вопросах регулирования трудовой миграции. Об этом рассказал в четверг, 7 мая, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем MAX-канале, речь идет об утверждении перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, обладатели которых вправе получить вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощенном порядке.

В ведение МВД предлагается передать и утверждение списков профессий мигрантов, которые могут трудоустраиваться вне квот, установленных Министерством труда по заявкам регионов.

Володин подчеркнул, что такой подход поспособствует дальнейшему наведению порядка в сфере трудовой миграции, поэтому Госдума намерена рассмотреть соответствующие поправки в приоритетном порядке.

Ранее сообщалось, что в рамках эксперимента по целевому привлечению иностранных работников МВД предлагает схему с формированием миграционных хабов для временного пребывания приезжих и проведения необходимых процедур. Затем мигрантов будут распределять по регионам к работодателям.

При этом сенатор Андрей Клишас подчеркивал, что приезжающие в Россию иностранцы должны вносить свою лепту в жизнь российского общества и не быть исключительно потребителями. Политик предложил создать специальный правовой режим для таких мигрантов, чтобы они, наравне с россиянами, помогали поддерживать достойный уровень жизни в России.