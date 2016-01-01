Отца похоронили рядом: что стало с родителями девочки, убитой няней Бобокуловой

Десять лет назад, в феврале 2016 года, Москву потрясла трагедия, — няня Гюльчехра Бобокулова задушила и обезглавила четырехлетнюю девочку. Женщина устроила расправу в квартире на улице Народного Ополчения, подожгла жилье и вышла с телом девочки на улицу.

Убийцу ребенка оперативно задержали, а вскоре стало известно, что женщина страдает от тяжелого психиатрического недуга. Еще на родине Гюльчехра наблюдалась у психиатра, ей был поставлен диагноз "шизофрения". Когда Бобокулова приехала в Москву и стала искать работу, свою болезнь она скрыла. Родители погибшей девочки даже не догадывались, что у няни шизофрения.

Столичный суд признал Гюльчехру невменяемой. Ее отправили на принудительное лечение. Уже 10 лет Гюльчехра Бобокулова находится в специализированной психиатрической больнице в Казани. На родину ее не отправят, об этом просили родители погибшей девочки и общественные деятели. Они опасаются, что в другой стране женщина снова окажется без лечения.

О семье же погибшей девочки практически ничего не известно. Малютку похоронили 6 марта 2016 года в городе Ливны Орловской области. А в апреле 2018 года рядом с ее могилой появилось еще одно захоронение, предположительно, отца девочки.

До трагедии Владимир — глава семейства, выпускник Суворовского училища, был IT-специалистом, хорошо зарабатывал, но потеря подкосила мужчину. Как пишет "МК", отец убитой девочки стал выпивать, из-за этого у него начались проблемы со здоровьем.

"3 апреля мужчину привезли в наркологическую клинику на улице Габричевского. По воспоминаниям докторов, он был в плохом состоянии, страдал дома несколько дней. Пациента осмотрели в приемном отделении и сразу вызвали городскую скорую помощь — симптоматика указывала на менингит. В инфекционной больнице №2, куда экстренно госпитализировали Владимира, мужчина пробыл всего 5 дней. 8 апреля он умер от сепсиса".

Жена старалась как-то поддержать мужчину, тем более, что у него был старший сын от предыдущих отношений. Но Владимир так и не смог пережить страшную гибель дочери.

После смерти мужа Екатерина (мама убитой девочки) пасынка не бросила, занималась его воспитанием и образованием сама. А через какое-то время она встретила старого приятеля, мужчина пережил тяжелый развод.

"Катя тоже долго не могла прийти в себя после смерти мужа. Оба нашли точки соприкосновения. Очень быстро она с пасынком, которого считает родным сыном, переехала в квартиру мужчины в Дмитрове. Она забеременела и родила здорового малыша", — поделились с "МК" знакомые семьи.

Зимой 2020 года Екатерина вышла замуж за отца своего сына. Она не дает комментариев о произошедшем и не вспоминает трагедию в соцсетях. Женщина фактически исчезла из публичного пространства и просто старается жить дальше.