МОК отказался восстановить членство России, но снял ограничения с белорусов

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил в четверг, 7 мая, что пока не собирается восстанавливать членство Олимпийского комитета России (ОКР).

Как подчеркнули в МОК, российская сторона провела с комитетом "конструктивные контакты" по вопросу о приостановленном членстве. Прежнее решение пока остается в силе, но комиссия МОК по юридическим вопросам продолжает изучать данную тему.

При этом МОК выразил встревоженность относительно эффективности борьбы с допингом в России на основании данных Всемирного антидопингового агентства, сообщает "Интерфакс-Спорт".

В то же время МОК разрешил выступать белорусским спортсменам с флагом и гимном без каких-либо ограничений на всех международных стартах. сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси, все ограничения в отношении спортсменов республики — как одиночников, так и команд — снимаются.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил про нечистоплотные попытки недругов России ослабить незыблемые позиции нашего спорта в виде избирательных санкций против российских атлетов. Позорное, трусливое и политически мотивированное поведение прежнего руководства МОК нанесло огромный ущерб олимпизму и его принципам, подчеркнул глава государства.

Между тем новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри призвала уважать автономию спорта и сохранять политический нейтралитет Олимпийских игр. Она заявила, что спортсмены могут вдохновлять мир только при отсутствии политического вмешательства.