ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева вопреки предупреждению России

Страны Европейского союза и официальный Брюссель не вняли предостережениям России и отказались эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление сделал в четверг, 7 мая, пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Анвар Аль-Ануни. По словам чиновника, "Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве".

При этом официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова призвала внимательно отнестись к заявлению Минобороны России о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем подтвердил, что до сих пор не последовало ответа и вообще "никакой реакции" от украинской стороны в связи с объявлением Россией перемирия в честь Дня Победы.