Айза шокировала словами о Паше Технике: "Он умер и это хорошо! Когда умирают наркоманы, я радуюсь"

Паша Техник умер 5 апреля в Таиланде. Рэпер 10 дней провел в коме, но спасти его так и не удалось. Музыканту было 40 лет. Похоронили Техника на Николо-Архангельском кладбище в Москве 11 апреля.

Уход Паши стал потрясением для многих, кто знал артиста лично. Так, бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай призналась, что 2025 год стал для нее особенно тяжелым из-за трагедии с музыкантом.

"Я правда тяжело пережила смерть Паши Техника. Очень сильно! Мы не были никогда друзьями, просто он был классным чуваком. И я знала прекрасно, что он пах смертью. От него несло смертью!" — заявила Айза в YouTube-шоу "Без купюр".

Но когда присутствовавшая в студии последняя возлюбленная Паши Кристина Лекси заплакала, Айза странными словами попыталась ее утешить. Девушка заявила, что близкие должны радоваться смерти рэпера. По мнению бывшей жены Гуфа, души наркозависимых страдают, а со смертью они получают освобождение.

"Он умер, и это хорошо. Потому что он стал свободным. Наоборот, радуйся, что он умер. Я вот, когда умирают наркоманы, я нет слов как радуюсь!" — объявила Ай.

Не смогла пройти мимо шокирующего высказывания бывшая жена Техника Ева Карицкая. Девушка пришла в ярость от таких слов. Она набросилась на Айзу с обвинениями, и напомнила, что та и сама в прошлом состояла в близких отношениях с человеком, употребляющим запрещенные вещества.

"Интересно, Айза будет радоваться когда умрет Гуф? Она же рада, когда наркоманы умирают. Айза, днище, правда. Я не могла не отреагировать, простите", — написала Карицкая в своем блоге.