Падение украинского беспилотника на нефтехранилище в городе Резекне на востоке Латвии стало причиной созыва экстренного заседания латвийского правительства.

Как сообщает в четверг, 7 мая, "Sputnik Латвия", глава кабмина Эвика Силиня отказалась признать, что упавший дрон был запущен украинскими националистами — принадлежность аппарата якобы пока неизвестна. Однако это не помешало политику заявить, что "нужно помнить", что агрессор — это Россия.

Жители Резекне между тем рассказывают, что падение БПЛА стало для них шоком — оповещения от профильных ведомств об опасности поступили лишь примерно через час после взрывов. Люди в растерянности самостоятельно искали информацию в интернете о том, как себя вести в подобных ситуациях.

На фоне общей паники в Латвии распространилась информация о том, что украинский дрон упал на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Рига — Даугавпилс. Инцидент якобы произошел на участке железной дороги Ницгале — Ваболе. Полиция прибалтийского государства заверила, что это фейк.

Хотя страны Балтии и Польша делают вид, что не имеют отношения к атакам украинских БПЛА на Россию, российские компетентные органы установили: власти указанных государств предоставляют воздушные коридоры для организации ударов ВСУ по территории России.

В Кремле предупреждали, что Россия не оставит без внимания участие европейских стран в атаках украинских националистов на нашу страну: "Это обяжет нас сделать соответствующие выводы".