Россия официально объявила двухдневное перемирие в зоне СВО

Минобороны России в четверг вечером официально объявило перемирие в зоне специальной военной операции. Оно продлится с полуночи 8 мая до конца 9 мая, то есть продлится два дня.

В военном ведомстве отметили, что в указанный период все группировки войск полностью прекратят боевые действия. Также будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотниками по местам дислокации ВСУ.

Ударам не будут подвергаться и объекты инфраструктуры, связанные с украинским военно-промышленным комплексом.

В Минобороны призвали Киев последовать примеру России. В ведомстве предупредили о последствиях нарушения украинскими вооруженными силами перемирия и ударов по населенным пунктам на территории России.

"В случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве вновь призвали население Киева и иностранных дипломатов своевременно покинуть город, в случае, если Киев пойдет на нарушение перемирия.