Ночью 8 мая над российскими регионами сбили 264 беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 264 украинских беспилотника над российскими регионами.

БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями.

Также дроны были ликвидированы над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, над Азовским и Черным морями.

Все вражеские беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА к утру 8 мая достигло 26, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В аэропортах "Домодедово" и "Внуково" вводились ограничения. Пострадавших нет, на месте падения обломков работают экстренные службы.

В Ростовской области из-за атаки дронов есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Пермском крае БПЛА атаковали промышленные площадки. Пострадавших нет.

Над Ульяновской областью сбили три БПЛА, над Тульской – 11, над Калужской – семь. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 347 беспилотников.