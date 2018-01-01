Двух экс-министров обороны приговорили к казни в Китае

Бывшие министры обороны КНР Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ приговорены к смертной казни за коррупционные преступления. Соответствующее решение вынес китайский военный суд.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, Ли Шанфу, возглавлявший Минобороны с марта по октябрь 2023 года, признан виновным в получении и даче взяток. Ему назначена высшая мера наказания с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, а также пожизненное лишение политических прав и конфискация всего личного имущества.

Вэй Фэнхэ (министр обороны КНР в 2018-2023 годах) признан виновным во взяточничестве и приговорен к аналогичному наказанию.

Как правило, отсрочка исполнения приговора означает в таких случаях, что по истечении назначенного срока казнь заменят на пожизненное заключение.

