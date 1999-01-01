18-летняя дочь Хворостовского возмутила народ откровенными фото: "Срамота какая!"

Дмитрий Хворостовский скончался утром 22 ноября 2017 года. Оперный певец умер от рака. Последние свои дни он провел в Лондоне в окружении семьи. Великому баритону было всего 55 лет.

У артиста осталось пятеро детей от двух браков. С 1991 по 1999 год певец был женат на Светлане Ивановой, они воспитывали троих наследников. В 2001 году Дмитрий сыграл свадьбу с красавицей-итальянкой Флоранс, у них родились сын Максим и дочь Нина.

Самой младшей наследнице Хворостовского уже 18 лет. Нина не перестает шокировать поклонников отца. Девушка обожает путешествовать, а ее любимое место — Ибица. Там Нина не стесняется загорать топлес, и выставлять в Сеть кадры с пляжа.

Так, на одной из свежих фотографий дочь Хворостовского позирует в бикини коричневого цвета, нежась под лучами солнца. На другом кадре девушка предстала топлес, лежа на животе.

Народ эти кадры взбудоражили. Одни отмечают, что Нина повзрослела и похорошела. Мол, стала точной копией мамы. "Неземная красота"; "Ух! Есть в кого такой красоткой быть"; "Роскошная девушка. С такой фигурой можно и топлес загорать", — восхищаются Ниной подписчики.

Однако другие критикуют девушку. Дескать, при таких родителях нужно вести себя скромнее. "Срамота какая!"; "И это дочь оперных перцов?"; "Мама разрешила такое выкладывать?"; "Хоть бы отца не позорила", — обсуждают пользователи Сети.