Все участники процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине осознают, что Киеву необходимо предпринять один ключевой шаг. Такое заявление сделал в четверг, 7 мая, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Как заявил политик, надлежащая активность Киева позволила бы сначала остановить боевые действия, а затем перейти к предметному обсуждению долгосрочного урегулирования ситуации.

Стороны понимают суть необходимых решений, поэтому дальнейшие попытки убеждать друг друга во многом теряют смысл, подчеркнул Ушаков. По его словам, ожидается соответствующее решение со стороны Киева и Владимира Зеленского, которое могло бы значительно продвинуть процесс урегулирования, сообщает ТАСС.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что "при готовности России к дипломатии" украинская сторона не возражает против переноса переговоров в Азербайджан. Однако Кремль подчеркнул, что не давал согласия на это.

Тем временем российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что тема возобновления переговоров по Украине не является приоритетом номер один — Москва никому переговоры не навязывает, хотя и не возражает против продолжения диалога.