Насмерть сбивший актрису Ксению Добромилову байкер разрыдался в суде из-за чувства вины

Модель и актриса Ксения Добромилова погибла в ДТП с мотоциклом 5 мая. Звезда клипа HammAli & Navai "Девочка-война" снимала байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из водителей не справился с управлением и влетел в фотографа. Добромилову госпитализировали в тяжелом состоянии. Но спасти актрису не удалось.

Модель скончалась в карете скорой помощи. Ксения получила тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую.

Байкера Максима Завирюху, который сбил 34-летнюю актрису, задержали на месте ДТП. Он признал вину. 7 мая мотоциклиста доставили в Никулинский районный суд Москвы. На заседание он пришел, хромая. Максим сидел, опустив голову. Когда Завирюхе задали вопрос, была ли у него возможность избежать аварии, мужчина расплакался. Мотоциклист признался, что его гложет чувство вины, ему плохо и он хотел бы возместить ущерб семье погибшей.

Следствие полагает, что байкер нарушил требования ПДД, в результате чего допустил наезд на Добромилову. За последние шесть лет он 21 раз нарушил правила дорожного движения, на него неоднократно составляли административные протоколы. При задержании у Завирюхи изъяли права.

Байкера отправили под домашний арест до 5 июля. Хотя сторона обвинения настаивала на заключении под стражу.