Выяснилось, почему Пашиняна не будет на Параде Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет участвовать в Параде Победы в Москве — политик проинформировал об этом российскую сторону.

Как пояснил Пашинян, он еще во время своей апрельской поездки в Москву сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что не сможет посетить торжества из-за начала избирательной кампании — на июнь запланированы выборы в Национальное собрание Армении, пишут "Ведомости".

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики "сидения на двух стульях", хотя и непонятно, "насколько долго так можно в такой позе пребывать".

Российский лидер Владимир Путин указал Пашиняну на невозможность одновременного членства Армении в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе. Армянский премьер в ответ заявил, что Ереван будет продолжать совмещать участие в обеих организациях до определенного момента.