Биеннале в Венеции показала, что мир устал от политического мракобесия

Страх и ненависть в Венеции. Атмосфера высокого и не очень искусства. На венецианской художественной биеналле в этом году основные страсти разгорелись вокруг российского участия. Жюри грозили отставкой, Брюссель обещал урезать финансирование. Но российский павильон открылся.

Россия транслирует традиционные ценности, и даже это воспринимается как вызов. Это ж пространство современного искусства, а тут русские со своими традициями. Девочка на шаре, понимаете. Газеты пишут про протесты и отставки, омрачившие открытие художественного форума. Еврокомиссия запугивала организаторов –никаких русских мы не потерпим! Лишила гранта в размере 2 миллионов евро. 30 апреля уставшее от этого брела жюри полным составом ушло в отставку, в итоге определять лучший национальный павильон будут зрители прямым голосованием.

В пику неправильным русским Европа представила правильное прогрессивное искусство. Так, Австрийская художница Флорентина Хольцингер выступила с проектом "Венеция как морской мир". Иммерсивный перформанс означает исследования элемента воды — как субъекта и символа — для изучения человеческого тела в радикально меняющемся ландшафте. Кто бы подумал.

Прогрессивные перформансы были разбавлены этническими мотивами. Вождь Демонд Меланкон исполнил произведение "Благословение предков". Художник Фаустин Ленкул представил проект под названием Галеацце. Мирные такие игры в царя горы.

Но, конечно, и без протестов не обошлось. Грозные гости из прибалтийских держав прошлись с лозунгами "Смерть в Венеции", у входа в российский павильон украинские активисты отговаривали посетителей от знакомства с российским искусством. На них мало обращали внимания. В общем, мир устал от политического мракобесия и попыток показать всем, что Россию надежно изолировали. Искусству не нужна политика.

А кто думает иначе – у того в действительности все не так, как на самом деле.