В четверг, 7 мая, в Министерство иностранных дел России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Армении Гурген Арсенян — его принял на Смоленской площади замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин.

Как поясняет пресс-служба МИД России, Арсеняну указали на категорическую неприемлемость предоставления трибуны главарю киевского нацистского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России.

Напомним, в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества. В числе приглашенных оказался и Зеленский. Именно на этом мероприятии утративший легитимность президент Украины пригрозил, что дроны ВСУ "могут пролететь над парадом" на Красной площади 9 мая.

Послу Армении объявили, что Москва испытывает справедливое негодование и считает отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения Зеленского не соответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приезд Зеленского в Ереван помог "показать армянскому народу выкормыша брюссельского, который действительно стал воплощением того, что Европейский союз делает с так называемыми "молодыми демократиями".

Лидер армянской оппозиционной партии "Сильная Армения", предприниматель Самвел Карапетян назвал приезд Владимира Зеленского в Ереван подлостью по отношению к армянскому народу и явной глупостью властей Армении. Как отметил Карапетян, европейцы организовали визит главы киевского режима, чтобы премьер Армении Никол Пашинян дал ему мастер-класс, "как нужно смело сдавать территории".