Мишустин обсудил с ректором МГУ переход на новую систему высшего образования

Пилотный проект по переходу на новую модель высшего образования в России сегодня обсудили на встрече глава кабмина Михаил Мишустин с ректором Московского Государственного Университета Виктором Садовничим.

В нём участвуют 17 вузов. Он будет способствовать возвращению к традиционной для России базовой системе подготовки специалистов. Премьер подчеркнул, что все решения в этой области будут приниматься с учетом мнения ученых.

Среди самых значимых проектов на базе университета - создание передовой инженерной школы. Кроме того, согласован запуск совместного Центра фундаментальных исследований с Китаем. Активно развивается кластер "Ломоносов" - прорывная площадка для развития инноваций и бизнеса. Она уже объединила 300 компаний. И доход резидентов за прошлый год составил порядка 90 миллиардов рублей.

"Московский государственный университет – это наше крупнейшее научное и образовательное учреждение. Вы активно участвуете в процессах технологического развития страны, образования, расширяя возможности вуза новыми направлениями. Очень важно, что работа, которая ведётся в Московском университете, создаёт во многом уникальное образовательное, научное, творческое пространство с обширной инфраструктурой. Уверен, что это, как Вы и сказали, окажет значительный вклад в достижение лидерства нашей страны по многим ключевым направлениям", - сказал Михаил Мишустин.