Появились новости о состоянии больного раком Евгения Алдонина: ситуация крайне серьезная

Бывший муж певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, серьезно болен. Больше года 46-летний футболист борется с раком поджелудочной железы.

Сейчас Алдонин находится в немецкой клинике. Спортсмен перенес операцию и несколько курсов химиотерапии. Друзья и коллеги Евгения собрали средства на дорогостоящее лечение. Сам футболист долгое время скрывал болезнь даже от самых близких и не хотел привлекать внимание общественности. Характер и скромность не позволяли ему говорить о своем здоровье публично.

Семья футболиста также хранит молчание о его лечении. О самочувствии Евгения известно мало. По последним данным, в Германии Алдонин под постоянным наблюдением медиков. Как рассказал президент РПЛ Александр Алаев, сейчас Евгений проходит очередной курс терапии. Алаев отметил, что ситуация крайне серьезная, но спортсмен не сдается.

"Почти ежедневно мы на связи с ним. Женя в непростой ситуации, проходит сложное лечение. Хочу выразить ему слова поддержки, потому что это тяжелейшая история. Но он как на поле был бойцом, так и здесь...", — заявил президент РПЛ в беседе со "Спорт-Экспресс".